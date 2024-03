Rahvas müüb usinalt Muski hiigeltähelaevalt pudenenud tükke

Taastatud keraamilisi kuumuskilbi plaate, mis on mõeldud SpaceX'i tohutu Starshipi kaitsmiseks, kui see siseneb Maa atmosfääri ja sulaks muidu lihtsalt üles, müüakse eBay's tuhandete dollarite eest . See on kollektsionääridele «puhas kuld» – tegemist on taevast pudenenud vidinatga ja seda suurima kosmosesõiduki küljest, mis iial lennanud.