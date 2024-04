PEIBUTUSPART ⟩ Sõjas läheb petukaubal hästi: see relv võib imiteerida tervet sõjalaeva

Kui küsimus on suure sõjalaeva tabamises, siis pole vaenlasel kahju ka väga kallist raketist, sest laev on alati veel hinnalisem. Kui aga õnnestub radar ära petta valesõjalaevaga, saab niimoodi sundida teist poolt asjatult oma väärtuslikku laskemoona kulutama. Just selline petukaup on väga hinda läinud ja Suurbritannia merevägi kulutab taolise arendamiseks suuri summasid.