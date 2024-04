Kuidas mõjuksid Rootsi SAAB Gripeni hävitajad Ukraina sõjalisele võimekusele - neil on plaan lennukid sinna saata

SAAB Gripen on uuema lennundusdisaini saavutus, pakkudes mitmekülgset platvormi, mis on võimeline sooritama erinevaid lahingu- ja luuremissioone. Erinevalt Ukraina praegusest lennukipargist, mis koosneb kas õhk-õhk lahinguteks (Su-27, MiG-29) või maapealsete sihtmärkide ründamiseks (Su-24, Su-25) spetsialiseerunud lennukitest, saab Gripen hakkama mõlemas valdkonnas. See mitmeotstarbelisus tagab, et Ukraina õhujõud saavad sooritada mitmekesiseid missioone ühe lennukitüübiga, lihtsustades logistikat, hooldust ja pilootide väljaõpet.