Valge Maja andis NASA-le korralduse: töötage välja Kuu oma aeg

Valge Maja teaduse ja tehnoloogiapoliitika büroo (White House Office of Science and Technology Policy ehk OSTP) juhataja juhendas kosmoseagentuuri töötama koos teiste USA valitsusasutustega, et koostada plaan koordineeritud Kuu aja (Coordinated Lunar Time ehk LTC) kehtestamiseks hiljemalt 2026. aasta lõpuks, teatas Reuters nähtud memo põhjal.