PENTAGON ⟩ Hakkame laserite ja mikrolainetga droone tapma – ja me oleme selleks väga valmis

Esimesed neli DE M-SHORAD sõidukit anti üle 60. õhutõrjepataljonile. Need saadeti operatiivtestimiseks Lähis-Itta. Samal ajal avalikustatud uutes plaanides selgitati, et armee suunab inimressursse erioperatsioonide üksustest eemale. Selle asemel luuakse suurem lühimaaraketikaitse jõud, mille eesmärk on kaitsta sõdureid ründavate droonide, miinipildujamoona ja tiibrakettide eest. Selliste kaitsemeetmete vajaduse tõi taas päevakorda Iraani disainitud kamikadze drooni rünnak, milles hukkus 27. jaanuaril Jordaanias kolm USA sõdurit.