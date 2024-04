Ameeriklastele tahetakse kohta kätte näidata: Hiina sai valmis kaug-vargpommitja

Märtsikuus 2024 kinnitas Hiina õhujõudude asetäitja komandör Wang Wei, et H-20, uus kaug-vargpommitaja, on valmis, et see avalikkuse ette tuua. On märkimisväärne, et see teadaanne saabus vahetult pärast seda, kui USA B-21 Raideri vargpommitaja anti väiketootmisesse.