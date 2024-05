​Alates Ukraina sõja täiemahuliseks muutmisest 2022. aastal on Venemaa oma elektroonilise sõjapidamise ja satelliitnavigatsiooni häirimise võimeid kasutanud nii Mustal merel, Läänemere-äärsetes riikides kui ka Arktikas. 2023. aasta detsembrist on neid elektroonilisi häireid, ka GPSi ja Galileo töös, täheldatud rohkem ja see langes kokku Vene mereväe õppustega ja elektroonilise sõja harjutustega, mida tehti Kaliningradi piirkonnas. Navigatsioonisignaalide häirimine ning ka olukorra tekitamine, kus võimsama signaaliga suudetakse luua vastuvõtjas ettekujutus, et see asub hoopis teises kohas, tekitab ohtralt segadust ning seab ohtu ka tsiviillennud ning võib laevaliikluseski segadust tekitada. Ulatuslik häireteseeria algas 22. märtsi õhtul ning kestis 63 tundi ja 40 minutit – 25. märtsi pärastlõunani. Rünnak hõlmas 24 tundi kestnud häiremustreid, mis levisid Rootsis, Saksamaal ja Poolas, enne kui läks üle fokusseeritud häiretele, mis hõlmasid peamiselt Poolat, ja seal kestsid need umbes 40 tundi. Möödunud nädalal Aasiast Finnairiga üle põhjapooluse Soome siirdunud reisijad on viidanud, et ühel sellisel lennul teatati elektroonilisest segajast pooluse kohal. Mõistagi võis see olla seotud ka Päikesetuule või Maa elektromagnetiliste anomaaliatega.