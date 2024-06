Musk uuendab kosmosemoodi Need skafandrid suudavad taluda avakosmose karme olusid – pole üldse kohmakad!

Kuigi popkultuurist pärinev teadmine võib tihti eksitav olla, näiteks uskumus, et kosmoseriietus koosneb vaid müstiliste kattekilpidest ja kuldkalakujulistest kiivritest, on tegelikkuses kosmoseriietus väga keerukas inseneriteaduse saavutus. Kosmoseriietus on justkui inimesekujuline kosmoselaev, mis sisaldab mitmeid sarnaseid funktsioone, sealhulgas jõuallikat.