HIRMUÄRATAV RELV Hiinlased testisid elektromagnetilist rööbaskahurit

Esimene selline laskemoon plaaniti katse käigus lennutada 14 kilomeetri kõrgusele, mis on USA vargpommitaja B-2 lennukõrgus. Relvaga loodeti saavutada üsna hea laskeulatus, aga teiseks suureks plussiks oli muidugi see, et lõhkeainet pole vaja, kahur töötab elektromagnetitega ja seda võib lõpmatuseni kasutada, kui vaid metalli ja elektrit jätkub.

Relv, mida võib nimetada hüperhelikiirusega rööbaskahuriks, kasutab laskemoona kiirendamiseks elektromagnetite rida. See saadab metallist raske objekti teele tohutu kiirusega, mis hävitab kõik oma teel. Maapinnaga või soomusega kokku põrgates tekitab see kraatri nagu meteoriidiplahvatus.

Ka Euroopa Liit arendab elektromagnetilist rööbaskahurit. Selle laskemoon näeb välja nagu lihtsalt täismetallist välja voolitud raketikujuline tahke keha. Löögijõu annab tohutu kiirus ehk kineetiline energia. Foto: EDA

Kuid võimsa kahuri demonstratsiooni käigus ei läinud kõik oodatult. South China Morning Posti teatel tulistas rööbaskahur täppisjuhitava pommi välja, aga kuna see ei jõudnud ettenähtud kõrgusele, kuulutati katse ebaõnnestunuks.

Pärast tulemuste analüüsi leiti, et ehkki pomm ületas viiekordselt helikiirust (Mach 5), ei saavutanud see oodatud tulemusi.

Mereväe katses osalenud meeskond avastas, et laskemoona pöörlemiskiirus oli tõusu ajal liiga suur, põhjustades soovimatu kõrvalekalde.

Ebaõnnestumist kõrvale jättes on eksperiment ise siiski oluline, arvestades, et vaid mõned kuud tagasi plaanis Hiina luua teise ülitugevate magnetitega rööbaskahuri, mille eesmärk oli saata astronaudid Boeing 737 lennuki suurusel kosmoselaeval kosmosesse.

Sedasama on plaaninud ka USA kosmoseagentuur NASA juba 1990ndatel, kuid astronaute tulistava rööbaskahuri ehitamine tuli rahapuuduse tõttu pooleli jätta. Mõni aasta tagasi katsetati ka linguga satelliidi taevasse heitmist, kuid selle lahenduse tsentrifugaaljõud on nii suur, et inimesi orbiidile saata niimoodi ei saa.

Kineetilist energiat kasutavat kahurit (projekt PILUM) arendab ka Euroopa Liidu kaitseagentuur EDA.

Lu Junyong ja tema meeskond, kes Hiinas uue relvaga tegelesid, tuvastasid oma probleemi põhjuse tehisintellekti abil ja pakkusid lahendusi eelretsenseeritud artiklis. See näitas, et Hiina jätkab oma hüperhelikiirusega rööbaskahuri tehnoloogiate arendamist. Kui taoline relv peaks valmis saama, mida hiinlased plaanivad 2025. aastaks, olevat see kõige võimsam mereväe relv, mis tehtud, kirjutab National Interest.

Vaata videost, milline on elektromagnetilise rööbaskahuri tööpõhimõte: