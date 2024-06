PIHUKS JA PÕRMUKS Värske uuring USAst: Väikeste moodultuumajaamade rajamiskulud kasvavad ja turvalisus küsimärgi all

Väikesed moodultuumareaktorid (small modular nuclear reactors ehk SMR-id) on üldiselt määratletud kui tuumaelektrijaamad, mille võimsus ulatub maksimaalselt umbes 300 megavatini, mis on piisav umbes 30 000 USA kodu varustamiseks energiaga. Energiamajanduse ja finantsanalüüsi instituudi (Institute for Energy Economics and FinancialAnalysis ehk IEEFA) koostatud raporti kohaselt on maailmas arendamisel umbes 80 erinevat SMR kontseptsiooni.

Kuigi kunagi arvati, et need reaktorid võiksid olla lahendus suurte tuumajaamade keerukuse, julgeolekuriskide ja kulude probleemidele, seab raport kahtluse alla, kas nende väikeste tuumaelektrijaamade arendamine on tõesti väärt pingutust kasvava energiavajaduse rahuldamiseks kogu maailmas.

Raporti pealkiri räägib juba enda eest: «Väikesed moodultuumareaktorid: Endiselt liiga kallid, aeglased ja riskantsed.»

Kui sellest ei piisa, selgitab raporti kokkuvõte leidude põhiolemust veelgi selgemalt.

«Väikeste moodultuumareaktorite (SMR) pooldajate retoorika on vali ja püsiv: seekord on kõik teisiti, sest suurte reaktorite ehitusprojektide ülekulud ja ajagraafiku viivitused ei kordu uute disainidega,» öeldakse raportis. «Kuid vähesed SMR-id, mis on ehitatud (või mille ehitamist on alustatud), maalivad teistsuguse pildi – pildi, mis sarnaneb hirmuäratavalt minevikuga. Märkimisväärsed ehitusviivitused on endiselt normiks ja kulud on jätkuvalt kasvanud.»

Liiga kallis

SMR-ide maksumus on raporti peamine argument nende reaktorite kasutuselevõtu vastu. Mõnede andmete kohaselt ületasid kõik kolm praegu töötavat SMR-i (pluss üks Argentiinas valmiv) oluliselt eelarvet.