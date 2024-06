OTSEÜLEKANNE Kompostiv inimene – kuivkäimlad linnas ja maal – kas see päästab maailma?

Sageli küsitake, miks on vaja mõelda ja rakendada nüüdisajal, kui on olemas vesiklosetid, sellist justkui aegunud lahendust nagu seda kujutab endast kuivkäimla. Tegelikkuses on olukord tänasek sootuks teiseks muutunud ning sobilikke kuivtualettide lahendusi on loodud ka linnaoludese ja kõrghoonetessegi sobivatena.

Ülevaade kuivkäimla tehnoloogiatest

Kuivkäimlad, mida kutsutakse ka kompostkäimlateks või veeta käimlateks, on sanitaartehnilised süsteemid, mis ei kasuta loputamiseks vett. Need tehnoloogiad pakuvad märkimisväärseid keskkonnaalaseid eeliseid, eriti veesäästu ja jäätmekäitluse osas.

Kuivkäimlate tüübid

Need käimlad lagundavad inimese jäätmed kompostiks aeroobse lagundamise teel. See protsess hõlmab orgaanilise aine lagundamist mikroorganismide abil hapniku juuresolekul, tootes komposti, mida saab kasutada mullaparandajana.

Need süsteemid põletavad jäätmeid kõrgel temperatuuril, muutes need steriilseks tuhkas. Need on vähem levinud ja seda just kõrge energiavajaduse tõttu.