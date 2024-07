PALJU ÕNNE! Täna saab 80-aastaseks aju sõlme keerava mänguasja leiutaja – neid on müüdud üle 500 miljoni!

Ta on teadaolevalt introvert, vaevu ligipääsetav, temaga on raske kontakti saada ja temalt on raske autogrammi saada.

Rubik kirjeldab end eluaegse bibliofiilina, öeldes, et «raamatud pakkusid mulle võimaluse saada teadmisi maailmast, loodusest ja inimestest». Ta tunneb erilist huvi ulme vastu. Samuti meeldivad talle jalutuskäigud looduses, sportimine, Balatoni järvel purjetamine ja aiandus. Ta on öelnud, et sukulentide kogumine on tema lemmikajaviide.