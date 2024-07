Trumpi atendaadikatse kergitas prohvetliku arvutimängu populaarsust

2016. aastal ilmavalgust näinud « Mr.President! » on nimelt tobenaljakas simulaator, milles mängija kehastub kuulikindlaks ihukaitsjaks Dick «Rock-Hard» Johnsoniks.

Tema eesmärgiks saab kaitsta presidendikandidaati Ronald Rumpi, kes on ilmselge Donald Trumpi paroodia. Kokku on mängus 50 erinevat stsenaariumit, mille jooksul ihukaitsja kuulide ette hüppama peab, et Rump elus hoida.