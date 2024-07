Ilmus uhiuus «Fallout» mäng, mis on põhimõtteliselt tasuta

Postapokalüptilise mänguseeria «Fallout» viimasest sissekandest on möödas pea kuus aastat ning viimasest üksikmängijale mõeldud teosest veelgi rohkem. Just viimase austajatel on aga põhjust rõõmustada, sest arvutile jõudis uhiuus «Fallout». Põhimõtteliselt.