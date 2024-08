VAREMED EHITUSKLOTSIDEKS! Austraalia ettevõte saadab Ukrainasse varemetest ehitusklotse tegeva masina

Kiire ja praktiline lahendus

MCC liikuv tellisetehas teeb hävitatud hoonete rusudest tellised, mida saab laduda ja ühendada nagu Lego-klotse, et ehitada mördivabasid konstruktsioone. See meetod on ideaalne sõjast laastatud aladele ja looduskatastroofidest mõjutatud piirkondadele, kus on vaja kiiresti ehitada infrastruktuuri. Masin mahub 3-meetrisesse standardsesse laevakonteinerisse, mis võimaldab seda kiiresti kohale toimetada.

Tehnoloogia ja tootlikkus

Masina tööks on vaja diiselgeneraatorit ja iseseisvat haamerveskit, mis purustab rusud peeneks pulbriks. Seejärel lisatakse pulbrile väike kogus vett ja tsementi.

MCC sõnul suudab masin toota kuni 8000 plokki päevas, mis on piisav, et ehitada kool või kolm suurt maja. MCC kutsub oma plokke «Crisis Blocks» või «LayGo Blocks», kuna need ei ole traditsioonilise tellise kujuga. Nagu Legol, on neil detaile omavahel ühendav disain, mis võimaldab neid laduda ilma mördita. See võimaldab kiiremat ja lihtsamat ehitamist piirkondades, kus mörti ja kvalifitseeritud tööjõudu võib olla raske leida.

Kogukonna toetus ja kasutusvõimalused

MCC masin suudab toota neid ühendusplokke erinevates suurustes, alates umbes 100 x 100 mm kuni 240 x 120 mm. Iga ploki kõvenemiseks ja tugevnemiseks kulub seitse päeva ning nad saavutavad täieliku tugevuse 28 päeva jooksul. MCC sõnul on need plokid maavärina-, tule- ja tsüklonikindlad.

MCC viis läbi ühisrahastuskampaania, et saata üks oma masinatest Ukrainasse, maksumusega 120 000 Austraalia dollarit (73 000 eurot). Kohale jõudes ehitatakse sellega hädaolukorra varjupaiku ja kriitilist infrastruktuuri Kiievi lähedal.

Kokkuvõtteks

MCC mobiilne tellisetehas pakub kiiret ja praktilist lahendust ehitamiseks sõjast ja looduskatastroofidest mõjutatud piirkondades. Selle Lego-taolised klotsid võimaldavad mördivaba ja lihtsat ehitamist, pakkudes kiiret lahendust piirkondades, kus hooneid on kiiresti vaja. MCC lootus on, et nende uuenduslik tehnoloogia aitab muuta hädaolukorras ehitamise kiiremaks ja tõhusamaks.