Väga pöörane plaan Esimesed investorid toetasid kosmilise energiavõrgu loomist

Pidev ja usaldusväärne energiaallikas

Päikeseenergia kogumine kosmoses on eriti mõistlik – sealt on võimalik saada energiat 24/7, ilma et ilmastikutingimused segaksid või väärtuslikku maad kasutataks. Pole ime, et üha rohkem pingutatakse, et püüda päikesevalgust orbiidilt ja suunata see Maa pinnale.