Tehiasru imeb Microsofti taskuid tühjaks

Pole üllatav, et enamik sellest 19 miljardist dollarist kulus tehisintellekti arendamisele ja umbes pool sellest summast läks andmekeskuste ehitamisele ja rentimisele.

Suured tehnoloogiafirmad investeerivad praegu massiivselt, et ära kasutada generatiivse tehisintellekti ümber tekkinud haipi. Kuid kulud kuhjuvad, kuna spetsiaalsed kiibid ja suured elektriarved koormavad eelarveid kogu tehnoloogiamaailmas.

Microsoftil on siiski piisavalt raha pangas, vaatamata rekordilisele kulutusele eelmises kvartalis. Nad teenisid ainult pilveteenuste tuludelt 36,8 miljardit dollarit ja rekordilise 109 miljardit dollarit kogutulu.

Siiski, kas 19 miljardit dollarit – ja kindlasti palju rohkem, mis sellele järgneb – kunagi ka tagasi teenitakse, saab veel näha. Hoolimata astronoomilistest kuludest ei ole Microsoft ja teised tehnoloogiahiiglased veel näinud märkimisväärseid tehisintellekti tulusid, mida võiks finantsaruannetes avaldada, mis tähendab, et nad kaotavad hetkel tohutul hulgal raha.

Raha põletamine

Kuigi tehnoloogiahiiglased on veendunud, et tehisintellekt on pikaajaline mäng, muutuvad analüütikud ja ka investorid üha murelikumaks kaotuste pärast.

Eelmisel nädalal teatas The Information, et OpenAI võib sel aastal kaotada 5 miljardit dollarit ja võib 12 kuu jooksul ilma suuremate rahasüstideta üldse kuivale jääda.

Goldman Sachsi juhtiv aktsiaanalüütik Jim Covello väitis eelmisel kuul oma raportis, et hoolimata selle tehnoloogia kõrgest hinnasildist pole see veel lähedal sellele, et olla piisavalt kasulik.