Palavalt oodatud rollimängu ilmumispäev võib edasi lükkuda

Aastal 2020 kuulutas Microsoft, et armastatud mängustuudio Obsidian («Fallout: New Vegas», «Pillars of Eternity») töötab järjekordse suurejoonelise rollimängu kallal. Tänavu ilmuma pidanud «Avowed» ei pruugi aga õigel ajal mängijateni jõuda.