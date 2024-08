Ja selline hakkab välja nägema Kuu-pealne elektrivõrk– hiidkõrgete energiasammastega

Viimane on osa 10-aastasest Kuu arhitektuuri uuringust (LunA-10) ja Honeybee Robotics on valitud osalema samas algatuses, et arendada välja uus infrastruktuuritehnoloogia, mida nimetatakse LUNARSABER-iks. See on kohmakas akronüüm, mis tähendab «Lunar Utility Navigation with Advanced Remote Sensing and Autonomous Beaming for Energy Redistribution».