Pentagon otsib 100 m lennurajalt õhku tõuvat lennukti – nad vist leidsid selle

Electra demonstreeris USA sõjaväele oma hübriid-elektrilise ülilühikese eSTOL-i (Short Takeoff and Landing) prototüüpi, mis on loodud toimima aladel, kus puuduvad korralikud lennuväljad. See lennuk on kavandatud maanduma ja õhku tõusma piirkondades, kus on piiratud ruum ja puudub tavaline infrastruktuur, mis muudab selle ideaalseks just sõjalistes ja humanitaaroperatsioonides.