Disney'st vallandatud töötaja tekitas ettevõtte võrku häkkides midagi eluohtlikku

USA Justiitsministeeriumi esitatud süüdistus väidab, et Scheuer pani toime mitmesuguseid arvutikuritegusid pärast oma vallandamist Disney restoranide menüüde looja ja haldaja ametist. Dokumentides on Disney't kirjeldatud anonüümselt kui «Ettevõte A,» kuid 404 Media kinnitab, et tegemist on Disneyga, viidates Scheueri advokaadi sõnadele. Gizmodo võttis Disneyga ühendust kommentaari saamiseks.