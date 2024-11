Rohkem kui lihtsalt praktilisus

Selle süsteemi üks suurimaid eeliseid on, et roostetanud pidureid ei pea taluma ka luksusliku 180 000-dollarilise Mercedes-Maybach EQS 680 SUV-l. Pidurisüsteem, mis ei vaja remonti, säästab nii aega kui raha. Komponentide konsolideerimine on kasulik ka tootjatele, vähendades kulusid ja materjalikasutust, mis omakorda vähendab keskkonnamõju.

Mercedese leiutist kommenteerib autotehnik ja ettevõtja Sander Särel

Sander Särel oma töökojas Foto: Erakogu

​Kui Carl Benz leiutas aastal 1886 esimese sisepõlemismootoriga auto, ei kujutanud ta ilmselt ettegi, kuhu jõuab autondus pooleteise sajandiga. Suure leiutajana lõi ta aluse ilmselt maailma kõige innovatiivsemale automargile ning ilma Mercedese loodud patentideta ei kujuta me tänapäevast autot ettegi- näiteks sõltumatu vedrustus oli esimese sõiduautona Mercedesel, samuti ABS pidurisüsteem, mis tänaseks kohustuslik kõigil sõiduautodel.

Eesti kliimas on üheks suurimaks tehnoülevaatuse mitteläbimise põhjuseks just vead pidurisüsteemis. Meie maanteedel kasutatav sool ning pimedad-külmad-niisked aastaajad pole just parimad tingimused süsteemile, mis siiani on sõiduautodel asunud velgede varjus- kõigi nende elementide käes, millega sohver autot üllatada suvatseb.

Korrosioonivigade ja kesise hoolduse tõttu vajavad pidurisüsteemi detailid tihti vahetust projekteeritust kiiremini. Varem või hiljem tekivad defektid pidurisüsteemi tihendielementidele, pidurid hakkavad korrosiooni tõttu peale jääma ja lisaks remondikuludele tõuseb ka kütuse / energiakulu.

Ühest küljest tähendab vesijahutusega pidurisüsteem tõenäoliselt suurepäraseid termodünaamilisi omadusi, sest kogu pidurisüsteemi jahutus on tänaseni toiminud autot tabava õhuvoolu piduritesse juhtimise teel- vesijahutusega «ketas» on midagi täiesti uut. Siduriketta disain antud süsteemi pidurites otseselt nii uus ei ole. Sarnasel tööpõhimõttel on juba aastakümneid töötanud legendaarsed Mercedese automaatkäigukastid, seega võib saabuv pidurisüsteem olla keskmisest uuest tootest töökindlam.

Alates sõltumatu vedrustuse loomise ajast on autotootjad maadelnud vedrustamata massi vähendamise kallal, kuid pidurite praegusel asukohal on siiski veel teatud eelised. Et tänapäevane auto oleks ohutu, peavad autotootjad pidurid projekteerima mootorist kordades võimsamaks. Ikka selleks, et hädapidurdus saaks toimuda kiiremini, kui pidurdatava kiiruse arendamine. Veljepoltidega sama koostu küljes olevat ketast pidurdatakse, jõud liigub kettast maapinnani ning sõiduk aeglustub.

Pidurite lahkumine vedrustamata massi loetelust tähendab aga seda, et kogu pidurdusjõud hakkab asfaldini kanduma läbi veovõllide. Ühelgi seeriatootmises autol ei ole see veel iialgi nii olnud. Kiirendus-ja pidurdusjõud veovõllidele on piirdunud ainult mootori/hübriidsüsteemi võimekusega, kuid paari aasta pärast on see ajalugu.

Kas sellise pidurisüsteemiga minnakse edasi või kuidas Mercedes modifitseerib ülejäänud autot selle ümber, seda näitab aeg.