Hiina – rakett päikese- ja tuuleenergia kasutussevõtul

Hiina tegi 2024. aastal järjekordse tohutu hüppe taastuvenergia valdkonnas, ehitades rohkem tuule- ja päikeseparke kui kunagi varem. Riik lisas võrku 357 gigavatti päikese- ja tuuleenergiat, mis on vastavalt 45 ja 18 protsenti suurem maht kui aasta varem, teatas Hiina riiklik energiaamet (National Energy Administration). See on võrdväärne 357 täismõõdus tuumajaama ehitamisega ühe aastaga.