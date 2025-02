Itaalia

Itaalia andmekaitseamet (Data Protection Authority, DPA) on blokeerinud DeepSeeki AI-rakenduse, kuna ettevõte ei esitanud piisavat teavet isikuandmete kasutamise kohta. See samm järgnes uurimisele, mis keskendus DeepSeeki andmete kogumise tavadele ja nende vastavusele GDPRile. DPA andis ettevõttele 20 päeva, et vastata küsimustele selle kohta, milliseid andmeid kogutakse, millistest allikatest, millistel eesmärkidel ning kas andmeid säilitatakse Hiinas. Pärast puudulikke vastuseid otsustas DPA rakenduse blokeerida.