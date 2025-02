Õhutakso on reaalsus

Kuigi eVTOL-ide arendus on seni keskendunud peamiselt reisi- ja eralennuliiklusele, on selles valdkonnas toimunud märkimisväärseid edusamme. Esimene täielikult sertifitseeritud elektriline õhutaksoteenus on juba kasutusele võetud, Pivotal Helix alustas eelmisel suvel oma üheistmelise eVTOL-i tarnimist ning CycloTech plaanib tänavu testida uut elektrimootorit oma BlackBirdi lendavas autos. See kõik viitab sellele, et eVTOL-id on peagi valmis pakkuma Jetsonite-stiilis transporti töö, kodu ja puhkuse vahel.