Kasutatud autode veebimüük kasvab Euroopas lähiaastatel 38%

Balti riikide suurima kasutatud autode müüja Longo Groupi Eesti tegevjuhi Rainer Uukkivi sõnul kogeb just​ Online müük kasvu Euroopa kasutatud autode turul. Autoost, mis varem nõudis mitmeid nädalavahetusi automüügiplatsidel jalutamist, on üha enam muutumas kiireks ja mugavaks koduseks tegevuseks.

Just koroona ajal koges autokaubandus olulist muutust tarbijate käitumises. Paljud autoettevõtted mõistsid, et ilma hästi toimiva veebikeskkonnata oleks nende äri ohus.

Koroonakriis muutis auto e-poe kaubaks

«​Hakkasime samuti sel perioodil Baltimaades ühena esimestest arendama oma veebimüügi võimekust. Peaeesmärgiks oli välja töötada online keskkond, mis annaks kliendile pakutavatest sõidukitest märksa põhjalikuma ülevaate kui füüsiline autosalongi või -platsi külastus. Peamiseks väljakutseks kujunes klientide usalduse võitmine, et inimesed julgeksid langetada nii olulise ostuotsuse puhtalt digitaalse kogemuse põhjal,» rääkis Uukkivi.

Eelkõige just kasutatud autot valides on inimestel soov oma silmaga veenduda selle vastavuses lubatule. Seetõttu sarnanevad autofirmade veebilehed üha rohkem elektroonikat või riideid müüvate e-poodidega, et anda auto kohta edasi võimalikult palju üksikasju.