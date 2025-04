Kui prügi hakkab kukkuma taevast – või veel hullem, tiirlema seal igavesti –, siis on asi naljast kaugel. Inimkonna tekitatud rämps on jõudnud sinna, kus isegi linnulaul ei kosta. Kosmos ei ole enam piiritu ja puutumatu – see on muutumas prügimäeks. Küsimus on: kes selle kõik kokku korjab?