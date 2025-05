Mitte enam filmis: USA ettevõte kavandabki heeliumi kaevandamist Kuult

Interlune on välja töötanud uudse tehnoloogia loodusvarade kaevandamiseks Kuult ning nende Maale toomiseks.

Kui puhta energia ja kvantarvutuse järgmine suur läbimurre sõltub gaasist, mida Maal peaaegu pole, kuid mida leidub suhteliselt rohkelt Kuul, siis selleks gaasiks on heelium-3 (He-3). Esmakordselt on eraettevõte mitte ainult välja töötanud meetodi selle haruldase gaasi kaevandamiseks Kuult, vaid on seda ka kahel korral edukalt müünud.