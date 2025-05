Hiljuti teatas arendaja Rockstar Games, et käesoleva aasta sügisel ilmuma pidanud «GTA 6» lükkub uude aastasse . Nüüd aga sahistatakse, et tänavu saame siiski «GTA-d» mängida.

Nimelt levivad kõlakad, et Rockstar Games on juba aastaid töötanud ühe vanema «GTA» mängu uusversiooni kallal ning see võib ilmuda veel enne käesoleva aasta lõppu.