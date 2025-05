Möödunud aasta suurmäng on praegu saadaval täiesti tasuta!

«Dead Island 2» leiab aset zombide poolt nakatunud Los Angeleses. Mängija kehastab ühte kuuest tegelasest, kes on viiruse suhtes immuunne. Eesmärgiks on ellu jääda, võidelda zombide vastu ja leida viis, kuidas linnast pääseda ja viirus peatada.

«Happy Game» räägib väikesest poisist, kes satub kolmesse õudusunenäkku, milles ta peab silmitsi seisma oma hirmude, traumade ja alateadvusega. Kuigi mängu nimi vihjab rõõmule, on selle sisu vastupidine! See on sünge, häiriv ja emotsionaalselt intensiivne kogemus.