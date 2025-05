Kaitsetööstuse eksperdid Euroopa mõtteviis on kaasaegse sõja tegelikkusest kaugele maha jäänud

Endise Ameerika Ühendriikide Keskluureagentuuri (CIA) operatsioonide juhi James Acuna sõnul on Euroopa Liit ja lääs jätkuvalt aeglased vajalike ja valulike õppetundide omaksvõtmisel, mida kaasaegne sõjapidamine Ukrainas on õpetanud.

Vaatamata hiljutistele teadetele suurenevast rahastusest jäävad Euroopa regulatiivne raamistik ja mõtteviis endiselt maha moodsa sõja tegelikkusest. See on otsekui püüaksime digitaalajastul kasutada telegramme – info liigub liiga aeglaselt ja on ajale ammu jalgu jäänud.

Ukraina kui elav labor: investeeringud koos õppetundidega

Ukraina valitsuse loodud kaitsetehnoloogia klastri Brave1 investeerimisanalüütik Kateryna Chaikivska tutvustas tehnoloogiakonverentsil Ukraina kogemusi kaitse- ja ründetehnoloogiate arendamises.

Brave1 ühendab hetkel üle 1500 ettevõtte ühtseks innovatsiooni ökosüsteemiks, mille eesmärk on tagada Ukraina relvajõudude tehnoloogiline ülekaal vaenlase ees.

«Tänapäeva maailmas ei ole kaitsetehnoloogiasse investeerimine enam vaid tootluse küsimus – see on küsimus tehnoloogiate asjakohasusest,» rõhutas Chaikivska vajadust reaalsetes oludes oma lahendusi katsetada. Ta lisas, et Ukraina pakub investoritele haruldast võimalust: ligipääsu kiiresti arenevale keskkonnale, kus tehnoloogiaid katsetatakse ja tõestatakse reaalsetes lahinguvälja tingimustes. Need, kes kaitsetööstusesse investeerivad, ei toeta tema sõnul mitte ainult Ukraina võitu, vaid saavad varajase juurdepääsu ka igasugustele tipplahendustele, mis kujundavad ülemaailmse kaitse tulevikku.

Baltimaad tulejoonel: innovatsioonil on siin eriti kriitiline roll