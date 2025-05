Veel põhinevast akust võib saada kodumajapidamiste turvaline elektrisalvesti

Vooluakud, mille kallal Austraalia teadlased töötavad, pole iseenesest midagi päris uut. Need on energiamaailmas ringi hiilinud juba aastakümneid, kuid tohutu suurus ja aeglane laadimiskiirus on piiranud seni taoliste akude kasutamist peamiselt suuremahulistes tööstuslikes süsteemides. Vooluakud on head suuremas mahus energia hoidmiseks, aga seni mitte just kõige paindlikumad ja kiiremad.