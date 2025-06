Pilvehiiu välgusähvatused Stockholmis: Amazoni suurüritus ennustab tehisaru agentide saabumist

Amazoni pilvekonverentsil Stockholmis räägiti näiliselt tavakasutajate jaoks kaugeks ja keeruliseks jäävatest pilveteenustest. Tegelikult on need aga saanud meie elutähtsate asjade tagajateks riiklikest andmebaasidest sõidujagamiseni. Ka Vormel-1 jookseb Amazoni pilves, igaüks sai kokpitis proovida, kuidas siis seal tunne on.

Foto: Kaido Einama