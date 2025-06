Selline näeb välja Prantsuse armee mobiilne droonitehas

Nüüd on vajadus taktikalise eelise järele õhus saanud nii pakiliseks, et ei saa enam loota tavalistele tarneahelatele. Prantsuse armee proovib just sellist vajadust lahendada uutmoodi sõjalise tootmisega: nad on hakanud katsetama mobiilset mikrotehast, mis on võimeline tootma droone otse eesliinil.