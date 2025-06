OpenAI tegevjuht Sam Altmani viis päeva Open-AI vallandatud tegevjuhina on filmitegijate jaoks nii põnev, et sellest vändatakse film..

Mingil hetkel otsustati Hollywoodis, et tehnoloogiamaailm sobib väga hästi seebiooperilike draamade allikaks. Ent viimastel aastatel kasutatud materjali võiks pigem kõrvale visata, kui seda taas publikule pakkuda. The Hollywood Reporter teatas, et valmimas on film, mis räägib viiest päevast, mil Sam Altman tehisarufirma juhi kohalt tagandati ja siis jälle uuesti tööle võeti OpenAI juhina.