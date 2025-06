Kes on «CS2» Majori parimad mängijad?

Edetabeli tipus püsib prantslane Mathieu «ZywOo» Herbaut keskmise HLTV reitinguga 1.58. Eestlase Robin «ropz» Kooli tiimikaaslane on sel aastal olnud täiesti peatamatus hoos ja on turniiri parima mängija tiitleid viinud koju lausa kuus.

Kuigi aasta pole veel isegi poole peal, siis on paljude hinnangul prantslane juba kindlustanud endale 2025. aasta parima mängija tiitli. Võidetud on seni kõik turniirid ja igal turniiril on just «ZywOo» valitud parimaks mängijaks.