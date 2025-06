Pentagon sõlmis OpenAIga 200 miljonilise lepingu – vaata, mida see tehisaruettevõte tegema hakkab

USA kaitseministeerium sõlmis esmaspäeval 200 miljoni dollari suuruse lepingu OpenAI-ga, et rakendada generatiivset tehisintellekti (AI) sõjalistes tegevustes. San Franciscos baseeruv OpenAI asub välja töötama prototüüpe uue põlvkonna tehisintellekti süsteemidest, et lahendada kriitilisi riikliku julgeolekuga seotud ülesandeid nii sõjategevuse kui ka administratiivsete valdkondade kontekstis, seisis avalikus lepingute registris. See koostööprogramm on OpenAI esimene valitsusele suunatud partnersuhe nende uue algatuse raames, mille eesmärk on kasutada AI‑d avaliku sektori teenistuses. Selle raames on kavas näidata, kuidas tipptasemel AI võib märkimisväärselt tõhustada haldustoiminguid, näiteks tervishoiuteenuste kättesaadavust sõjaväelastele ning küberkaitse süsteemide tugevdamist. Kõik AI sõjalistel eesmärkidel loodud kasutusviisid peavad jääma kooskõlla OpenAI kasutusjuhistega, kinnitas ettevõte. Üha rohkem suuri infotehnoloogia ettevõtteid (bigtech) pakub oma tööriistu USA sõjaväele. Nende seas on nii Meta kui OpenAI, aga ka Palantir – Peter Thieli, konservatiivse tehnoloogiaärimehe loodud kaitsetehnoloogiaettevõte, millel on olnud oluline roll Silicon Valley nn parempoolse nihke kujundamisel. Eelmisel aastal teatasid OpenAI ja kaitsetehnoloogia idufirma Anduril Industries koostööst, mille eesmärk on arendada ja rakendada tehisintellektipõhiseid lahendusi julgeolekumissioonide tarbeks. Koostöö ühendab OpenAI mudelid ja Andurili sõjalise tehnoloogiaplatvormi, et suurendada kaitsevõimet õhust ründavate droonide ja teiste mehitamata lennuseadmete vastu. OpenAI tegevjuht Sam Altman märkis toona, et ettevõtte eesmärk on arendada tehisintellekti võimalikult paljudele inimestele kasulikuks ning toetada USA juhitud jõupingutusi tehnoloogia arendamisel, mis on kooskõlas demokraatlike väärtustega.