Poole sajandi vanune malearvuti tegi ChatGPT selja prügiseks

Citrixi tarkvarainsener Robert Caruso kirjeldas LinkedInis, kuidas vestlus ChatGPT-ga tehisintellekti ja male ajaloo üle viis selleni, et juturobot pakkus välja matši Atari Chessiga.

Caruso kasutas mängimiseks Stella emulaatorit ja andis võimaluse. Tulemus? Mitte just särav hetk tehisaju jaoks, mille kohta arvatakse, et see on lähedal inimintellekti ületamisele.

Atari malemootor mitte ainult ei võitnud, vaid alandas ChatGPT-d mänguga, mis oli täis algajale väärilisi vigu. Caruso sõnul ajas AI segamini vankrid ja odad, ei märganud vangerdusi, unustas ära, kus malendid asusid, ja tegi ühe vea teise järel.

Ta pidi 90 minutit takistama tehisintellektil sooritamast uusi ämbreid, enne kui see lõpuks alla andis.

Mis teeb selle eriti märkimisväärseks, on asjaolu, et Atari malemootor pärineb ajast, mil arvutile seadusliku malemängu õpetamine oli iseenesest saavutus. 1970ndate lõpus olid paljud esimesed malemängud nii piiratud, et ei suutnud teha isegi vangerdusi.

Kuidas siis juhtus, et selline primitiivne programm suudab tänapäeva tehisintellekti mitte ainult võita, vaid täielikult häbistada?

Vastus ütleb palju selle kohta, kuidas mõistame AI-d – või pigem, kui vähe me sellest tegelikult mõistame. Probleem pole selles, et AI ei suuda malet mängida – tehisintellektil põhinevad malemootorid on juba aastakümneid suutelised suurmeistreid võitma.