Ukraina alustas Singapuriga enneolematut kaitsekoostööd

Ukraina riigikaitsetööstuse ühendus (National Association of Ukraine Defense Industry ehk NAUDI) allkirjastas vastastikuse mõistmise memorandumi Singapuri kaitsetööstuse ühendusega (Defense Industries Association ehk DEFINA). Leping sõlmiti Indoneesias Jakartas toimuval näitusel Indo Defence Expo & Forum ning selle eesmärk on tugevdada strateegilist koostööd Ukraina ja Singapuri vahel. Memorandum näeb ette ka tehnoloogiate ja kogemuste vahetamist ning ühiste julgeoleku- ja kaitsealgatuste elluviimist. Tegemist on vastastikku kasuliku partnerlusega, kus kasutatakse ära mõlema riigi erialateadmisi. Lepingu allkirjastasid NAUDI tegevjuht Serhii Gontšarov ja DEFINA president Kelvin Chong. Enamik DEFINA liikmesettevõtteid Singapuris on spetsialiseerunud merendussektori seadmete ja teenuste tarnimisele, samas kui mõned tegelevad küberturbe ja sidevaldkonnaga. Ühendusse kuuluvad ka laskemoona tarnijad, konsultatsioonifirmad ning geoinfosüsteemide (geographic information systems ehk GIS) arendaja. Ukraina jaoks on eriti oluline meredroonide arendamine koostöös Singapuri ettevõtetega. Üheks paljutõotavaks koostöövaldkonnaks on side- ja andmevahetusprobleemide lahendamine, mis võiks täiustada erinevaid mehitamata platvorme, mida Ukraina kaitsejõud kasutavad nii rindejoonel kui ka sügaval vaenlase tagalas asuvate sihtmärkide ründamiseks Venemaa vastu. Üks märkimisväärne ettevõte on SL Metals, mis on spetsialiseerunud alumiiniumisulamitest materjalidele ning täppistöötluse ja metallidetailide valmistamisele. Ettevõtte kogemus ja võimekus võivad olla kasulikud soomukite ja laskemoona tootmisel. Ukrainal on samuti palju pakkuda Singapurile, eriti mehitamata platvormide valdkonnas, kus Ukraina on praegu maailmas juhtivate riikide hulgas. Koostöö võiks hõlmata nii riistvara- kui ka tarkvaralahendusi. Kui palju see koostöö mõlemale riigile kasu toob, on veel vara öelda. Kindlasti loob memorandum võimalusi viljakaks koostööks ja võimaldab pääsu uutele välisturgudele, kuid konkreetseid tulemusi näitavad alles edasised sammud ja kindlad lepingud. Varem käsitles Defense Express põhjuseid, miks Ukraina Magura V7 kasutab odavama AIM-9M või kergemini kättesaadava R-73 asemel kõige kallimat AIM-9X raketti.