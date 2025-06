Majori veerandfinaalid Kellel on lootust ja keda ähvardab häving?

Enne Majorit on suudetud võita lausa kuus turniiri järjest ning sellega kasvas Vitality järjestikune võiduseeria 30. mängu pikkuseks. See tähistab «Counter-Strike'i» ajaloo paremuselt teist tulemust.

Viimane edasipääseja selgub FaZe'i ja TheMongolZ’i omavahelise duelli tulemusest. Üllatuslikult arvatakse, et seal on paremad võimalused hetkel hoopis FaZe Clanil.

Kuigi TheMongolZ on viimase aasta jooksul näidanud imelisi tulemusi, siis on FaZe Clanil kõva trump – «Counter-Strike'i» ajaloo üks parimaid mängijaid, uuesti aktiivselt lavalaudadele asunud S1mple. Tundub, et ta on FaZe’i ridades oma koha leidnud.

Kõik teavad, et FaZe suudab särada just nendes mängudes, kus kõik on kaalul. Seega võiks arvata, et ka Majori poolfinaalis suudavad just nemad ennast paremas vormis näidata.