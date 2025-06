Eesti kaitsetööstuse firma SensusQ sai Oracle’i partneriks, mis avab tee Pentagoni

Alguses liitub programmiga alla tosina ettevõtte, sealhulgas tehisintellekti firmad Blackshark.ai ja SensusQ, analüüsiettevõte Metron ja kvantturvalisuse firma Arqit. Oluline on märkida, et programmi liikmesettevõtted ise ligipääsu eest ei maksa, kuna Oracle finantseerib seda ise.

Oracle’i jaoks on see programm osa laiemast plaanist kinnistada oma pilvandmetöötluse platvorm USA kaitseministeeriumi struktuuridesse ja julgustada väiksemaid tehnoloogia idufirmasid oma pilveplatvormil lahendusi üles ehitama.

Oracle on enam kui kümme aastat tegelenud pilvandmetöötluse arendamisega, võideldes turuosa pärast oma rivaalide, nagu Amazon Web Services ja Microsoft Azure, vastu. Kuid tehisintellekti kasvu toel on märgata, et Oracle on turul hoogu kogumas. Oracle prognoosib, et pilveteenuste kogu kasvumäär tõuseb sel aastal 40 protsenti, võrreldes eelmise aasta 24 protsendiga.