ARVAMUS «Death Stranding 2» – aasta veidraim, aga ka parim videomäng

Tegu on äärmiselt lihtsustatud lühikese kokkuvõttega, ent juba see peaks hästi illustreerima seda, mis sorti jaburaid ideid legendaarne Jaapani mängulooja Hideo Kojima oma uhiuue mängustuudio debüüdis kasutada otsustas.

Kojima on öelnud, et mängu põhiteema oli « sidemete loomise tõeline tähtsus. » See viitab mängija eesmärgile taasühendada isoleeritud ja killustunud ühiskond, ületada selle lõhed ning luua uusi sidemeid teiste mängijatega üle kogu maailma.

26. juunil PlayStation 5 peal ilmuv kolmanda isiku vaates seiklusmäng «Death Stranding 2: On the Beach»” asetab mängija taaskord Sam Porter Bridgesi kuluvatesse (jah, see on üks arvukatest mängumehaanikatest) saabastesse.