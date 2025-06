Läti võib peagi hakata tootma tankitõrjerakette

Raketisüsteem Spike on kui lahinguvälja kameeleon – täppisjuhitavate, mitmeplatvormiliste tankitõrjerelvade perekond, mille on välja töötanud Iisraeli kaitseettevõte Rafael Advanced Defense Systems ja mida toodab Euroopas ühisettevõte EuroSpike. Need raketid kasutavad nutikat kahekordset elektrooptilist ja infrapuna-sihtmärgiotsijat, mis tabab nii päeval kui öösel igasugustes ilmastikutingimustes.