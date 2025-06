S1mple ja FaZe Clan pidid «CS2» suurturniirilt lahkuma

FaZe ja The Mongolz kohtusid selle Majori raames juba teist korda. Esimese mängu võitis üsnagi ülekaalukalt FaZe. Eriti üllatav on, et mõlemal korral mängiti Anubist ja kui esimeses kohtumises võitis FaZe kaardi lausa 13:4, siis veerandfinaali kohtumises kaotati sama kaart seisuga 13:11.