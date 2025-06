LOE! Mida kujutavad endast Iraanile heidetud punkripurustajad

22. juunil tabasid Iraani tuumarajatisi operatsiooni «Kesköine vasar» raames viielt Ühendriikide B2 pommitajalt heidetud punkrihävituspommid-

GBU-57A/B on suure massiga lahingumoon mis on suuteline läbistama erinevaid takistusi, tungiva sügavale maapinda ja see pomm on täppisjuhitav. Selle on välja töötanud ja tootnud Boeing Ühendriikide sõjaväe vajaduste jaoks. See on loodud sügaval maa all olevate ja tugevalt kindlustatud sihtmärkide hävitamiseks ning see on praegu USA sõjaväe varustuse võimsaim mittetuumarelv. Nende ainsaks kasutajaks täna ongi vaid USA