NATO katsetab Eestis fiiberdroonide vastaseid võtteid

Traditsioonilised droonid on raadiosignaalide kaudu juhitavad, mis on aga elektroonilise sõjapidamise (EW) süsteemidele kerge saak. Ent venelased on viimasel ajal hakanud kasutama kiudoptilisi droone, mis on ühendatud operaatoriga ülipeene fiiberoptilise kaabli abil. See on nagu nähtamatu niit, mis annab droonile immuunsuse raadiolainete segamise vastu ning muudab selle tuvastamise peaaegu võimatuks.