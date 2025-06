Kui viimastel kuudel on droonisõja rambivalgusesse kerkinud väiksemad FPV-droonid, mis on oma arvukuse ja soodsama hinna tõttu saanud lahinguväljal justkui väga käepäraseks tööriistaks, siis nüüd on pärast pikka vaikust taas kord põhjust rääkida sõja alguspäevade kangelasest – Türgi päritolu ründedroonist Bayraktar TB2.