Laienemist võimaldas CE märgistus (Conformité Européenne), mis kinnitab, et Samsungi lahendus vastab Euroopa Liidu rangetele tervise-, ohutus- ja keskkonnanõuetele. Lisaks on funktsioon saanud heakskiidu Austraalia (TGA) ning Singapuri (HAS) terviseametitelt.