Eesti e-sportlane Robin Kool on võitnud karjääri jooksul pea kõik, mis võita annab

Ajalugu oli kordumas, sest tundus, et Robin Kool​ mängib hästi, aga ülejäänud võistkond ei suuda temaga enam sammu pidada. Oli selge, et vaja on muutusi, aga keegi ei eeldanud, et «ropz» on see, kes tiimi vahetama hakkab.

Siiski teatas ta 2025. aasta esimesel päeval, et on meeskonnast lahkumas ja 10. jaanuaril, et liitub Vitality’iga. Ja siit kõik edasine on juba täiesti pöörane. Vitality ja «ropz» on esimese poole aasta jooksul võitnud absoluutselt kõik, mis võita annab.

Võidetud on Grand Slam, Major ja püstitati «CS2» rekord, kui võideti 30 LAN-kohtumist järjest. BLAST Austin Major oli «ropzi» jaoks Vitality ridades järjest seitsmes võidetud turniir. Ühtlasi on nüüd «ropz»​ ainsa Baltimaade mängijana võitnud kaks Majori karikat.

MAJOR BLAST AUSTIN CHAMPIONS!!! 🏆



2nd Major... Incredible feeling, thank you all for your support! pic.twitter.com/QkIQp43b9t — ZywOo (@zywoo) June 22, 2025

«Ropz» võitis Vitality ridades ka oma teise Grand Slami. Varem on sellega hakkama saanud vaid üks mängija, endine tiimikaaslane Russel «Twistzz» Van Dulken.

Viimase kuue kuu arvestuses on Robin Kool individuaalselt maailma 20 parima klubi mängijate seas statistiliselt viienda parima reitinguga mängija.

Juba praegu ennustatakse, et kui Vitality ja Robin samamoodi jätkavad, võiks eestlane taaskord jõuda HLTV kolme parima mängija hulka. Esikoha on vähemalt praegust seisu vaadetes väga kindlalt endale broneerinud Vitality staarmängija Mathieu «ZywOo» Herbaut.