XZ – Sony parim mobiil mõne jäärapäise puudusega

Tavakasutaja seisukohast on ühe mobiili puhul olulised hetkel vast olulisimad neli nähtust: välimus, vastupidavus, hind ja pildistamiskvaliteet. Tema ei taha teada, kuidas saavutatakse selliseid iseenesestmõistetavaks muutunud nähtusi nagu jõudlus, aku vastupidavus, kõikvõimalikud ühilduvused ja salvestusmahud. Ta eeldab, et see kõik on lihtsalt korralik ja olemas.

Alustame välimusest. Tegemist on Sony fännide jaoks kindlasti äravahetamiseni tuttava risttahukaliku disainikeelega. Märkamatute üleminekutega on kasutatud on kolme materjali: klaas loomulikult ees, metall taga ja plastik külgedel.

Müügile tuleb see kolmes toonis: klassikaline must, metallikhall ja uus sinine. See viimane värv on karbist välja võttes tõesti kena, kuid nagu sellel fotol näha, siis sõrmejäljed kipuvad üsna selgelt näha olema pärast üsna põgusat kasutamist:

/ Mobiilifoto

Servad on sellel telefonil eelkäijatega võrreldes tehtud mõnevõrra ümaramaks ja see teeb telefoni käeshoidmise kindlasti mugavamaks. Sonyle omaselt on telefon teiste tipptelefonidega võrreldes mõnevõrra paksem – 8.1 mm, Samsung S7 näiteks 7,7mm ja iPhone 7 7,1mm. Nende kahega võrreldes on XZ oma 161 grammiga kõige raskem (S7 – 157 ja iPhone 138 grammi). Kõik kolm on seejuures tipptelefonidele nüüdseks omaselt vee- ja tolmukindlad.

Kuna Sony tagakülg on tõesti kaetud vaid metalliga, siis on tootja otsustanud puutetundlikke makseid (on juba nii mõneski söögikohas) ja teiste telefonidega infokandeid võimaldava NFC-kiibi tuua telefoni esiküljele – seega tuleb nähtavasti arvestada mõningase telefoni käeskeerutamisega nende sammude teostamisel.

Mis mind isiklikult Sony telefonide Rootsis loodava disaini puhul vast kõige enam on häirinud ja seda ka selle telefoni puhul jätkuvalt edasi teeb, on küljenuppude paigutus. Kõige valusamalt andis see tunda vast ühe varasema mudeli kompaktversiooni puhul – kõige kasutatavam lukustusest vabastamise nupp on toodud nii ebaloomulikult madalale, et selle mugavaks vabastamiseks tuli pöialt igakordselt korralikult kõverdada. Nii suure telefoni puhul nagu XZ oli see siiski talutav.

Teine lugu on nendega, kes kasutavad tõesti sõrmejäljelugejat – see on selle klahviga ühendatud ja seetõttu nende jaoks telefoni avamine/sulgemine mugav, kuna nupp asetub sel juhul parasjagu õigesse kohta. Veelgi arusaamatum on aga hääletugevuse nuppude asukoht sellest nupust veel allpool – sobilik vasakukäelistele ja sõrmevõimlemise harrastajatele, mulle kindlasti mitte. Kuna Sony kasutab veel ka (igati mugavat) kaameranuppu ja see on samuti loogiliselt paremal küljel, siis on see serv neist üsnagi «ülerahvastatud».

Sellel pildil panin kõrvuti Sony kõrvuti esimese ettejuhtuva kolleegi telefoniga, et nupu asukoha erinevus selgemini välja tuleks:

Sony XZ / Mobiilifoto

Väga positiivne on see, et ka Sony on nüüd otsustanud kasutusele võtta uue põlvkonna USB-C sisendi – enam pole vaja jälgida, mis pidi kaabli ots telefoniga ühendada ning ka info ning energia liiguvad kordades kiiremini. Erinevalt iPhone’ist on alles ka kõrvaklapipesa.

Kerge laadimiskatse näitas siiski, et 14-protsendise täituvusega aku (2900mAs, võrdluseks - S7-l ons ee näitaja 3600 mAH) näitas 20 minutit hiljem täituvuseks 33 protsenti. Sony enda teatel on kasutusele võetud uus Qnovo-nimeline laadimistehnoloogia, mille algoritmid jälgivad laadimise ajal aku täituvust ning optimeerivad seda ja mille tulemusena peaks telefoni aku eluiga konkurentidest kuni poole pikem olema.

Aku tühjenemist mõjutab kindlasti ka see, et kasutusel pole 4K- vaid full HD resolutsiooniga ekraan (IPS LCD), mis seega mõnevõrra vähem energiat tarbib. Ka telefoni protsessor (neljatuumaline Qualcomm MSM8996 2.2 GHz) on eelmainitud tipptelefonidest mõnevõrra madalamate näitajatega. Põhimälu on seadmel 3GB ning salvestusmälu 32 GB – üsna tavalised kõrgklassi telefonide näitajad.

Aga liigume edasi pildistamisomaduste juurde, näeme ju kõige enam inimesi telefoniga suhtlemas ja hetki oma elust jagamas. Sony toodab kaameraid ka teistele konkurentide mobiilidele ning kindlasti ei tee ta kehvemaid ka enda seadmetele.

Resolutsiooni näitaja on uutel Sonydel tõesti parim - 23 megapikslit põhikaameral (ligi poole suurem kui konkurentidel) ja 13 selfie-kaameral. Kuid selle kõrval on veelgi olulisem see, kuidas pikslite arvu toetab taustal tegutsev pildi valmimise protsesside rägastik. Lisaks näiteks sellised näitajad nagu ava suurus ja pildistamisvõimekus madala valgusega oludes, valge tasakaalu saavutamine fokusseerimise kiirus, läätsede kvaliteet ja palju muud.

Sony kaamera objektiiv on turul saada olevatest telefonidest iseenesest kõige suurem – 24 mm. Samas kaamera ava suurus, mis mõjutab otseselt läbilastava valguse kogust, on näiteks iPhone 7-ga (f/1.8) ja Samsung S7-ga (f/1.7) väiksem - f/2.0.

Mis Sony kaamera eriliseks teeb, on näiteks selle prognoosiv hübriidautomaatne fokusseerimine: see on tehnoloogia, mis jälgib objekti pildialal, prognoosib selle liikumisi ja hoiab objekti alati fokusseerituna. Samas on Sony kaameratele ette heidetud fotode ületeravustamist , probleeme dünaamilise ulatusega ja just kõnealuse fokusseerimise kiirusega. Ühte kriitilistematest arvustustest saab lugeda näiteks siit, minu enda paar pilti toimetuse väheses valguses ning läbi akvaariumiklaasi andsid võhikule täiesti normaalse tulemuse:

/ Mobiilifoto

/ Mobiilifoto

Üle mobiilivõrgu selle telefoniga videokõnesid pidada ei saa, aga see pole ka eriline puudus, kuna selleks kasutavad pea kõik nähtavasti juba üle interneti pakutavaid Messengeri ja Skype’i pakutavaid võimalusi.

Tarkvara osas on kasutusel uusim Android 6.0.1 Marshmallow operatsioonisüsteem, millele on peale ehitatud Sony enda Xperia kasutakaliides – mõnevõrra muudab see nuppude aukohta ja menüüde avamist. Eelpaigaldatud on ka mitmeid Sony enda rakendusi.

Näiteks Smart Cleaner jälgib, milliseid äppe sa kõige enam kasutad ning oskab seejärel vähemkasutatavad äpid ise sulgeda, et need mälus ruumi ei võtaks. See tähendab, et Xperia XZ tarkvara toimib igas olukorras kiiresti ning seal ei teki mõttepause. Samuti oskab Smart Cleaner kasutajale soovitada, milliseid vähekasutatud äppe telefonist eemaldada, kui mäluruum peaks otsa saama.

Telefoni hinnaks on hetkel tippklassi mobiilidele omane 699 eurot. Androidi sama klassi telefonide seas jääb see kuskile Samsung S7 ja Huawei P9 vahele.